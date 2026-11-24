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Українська компанія Rovertech модернізувала наземний роботизований комплекс «Змій» для розмінування та запустила його серійне виробництво.

Головною зміною стала заміна бензинового двигуна на електричну силову установку, що потребувало переробки ходової частини. Комплекс також отримав супутниковий зв’язок Starlink для дистанційного керування.

Після модернізації автономність роботи зросла з 50 хвилин до 3 годин, а швидкість під час розмінування — з 1–1,5 до 2 км/год.

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Оновлений «Змій» здатний знешкоджувати протипіхотні та протитанкові міни.

Джерело: Rovertech

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