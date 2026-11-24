Украинская компания Rovertech модернизировала наземный роботизированный комплекс «Змей» для разминирования и запустила его серийное производство.

Главным изменением стала замена бензинового двигателя на электрическую силовую установку, что потребовало доработки ходовой части. Комплекс также получил спутниковую связь Starlink для дистанционного управления.

После модернизации автономность работы увеличилась с 50 минут до 3 часов, а скорость при разминировании — с 1–1,5 до 2 км/ч.

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Обновленный «Змей» способен обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

Источник: Rovertech

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