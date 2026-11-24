24 ноября в Черниговской области правоохранители сообщили о раскрытии подпольного производства табака, организованного 35-летней жительницей Прилуцкого района. В ходе обысков у неё изъяли более 8 тонн табака и оборудование для его переработки. По данным следствия, женщина самостоятельно выращивала сырье, обрабатывала его и продавала готовую продукцию оптовыми партиями через почту.

По данным следствия, 35-летняя жительница Прилуцкого района организовала полный цикл табачного бизнеса без необходимых разрешений. Она не просто продавала готовую продукцию, а контролировала все этапы её изготовления — от выращивания растений до сбыта. Сначала женщина выращивала табак, который использовала в качестве сырья. Затем перерабатывала его, хранила готовую продукцию и продавала крупными партиями. Заказы отправляла покупателям по почте.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 8 тонн табака. Также было найдено оборудование, которое использовалось для его переработки. Фотографии с места обысков обнародовала Государственная пограничная служба. Женщине уже сообщили о подозрении. Ее действия квалифицируются как незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров, а также отмывание денег, полученных преступным путем.

В настоящее время ведется досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела. В то же время подозрение еще не означает доказательства вины: окончательное решение должен принять суд. О раскрытии нелегального производства сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины раскрыли в Житомирской области масштабное подпольное производство табачных изделий, которое ежедневно выпускало до 300 тысяч пачек сигарет.

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