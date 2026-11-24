Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о существенном прогрессе в переговорах с Украиной по десяти вопросам, связанным с языковыми, культурными и образовательными правами венгерского национального меньшинства.

По его словам, договоренности удалось достичь за несколько недель. Мадьяр выразил удовлетворение результатами переговоров и заявил, что отношения между двумя странами вступают в новую фазу развития.

Также венгерский премьер поблагодарил Владимира Зеленского за возможность вместе почтить память погибших украинских защитников в Ужгороде.

Он напомнил, что впервые посетил это кладбище в 2024 году, после российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, когда еще был оппозиционным политиком.

Источник: Укринформ

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Ужгороде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

Мадьяр предложил Закарпатье в качестве места встречи с Зеленским.

Мадьяр раскритиковал идею увязать бюджет ЕС с помощью Украине.

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