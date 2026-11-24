Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг посетил Харьков, расположенный примерно в 20 километрах от линии фронта. В ходе визита он объявил о предоставлении Украине дополнительных зенитных установок RapidRanger.

Министр обороны Уэс Стритинг стал первым министром обороны Великобритании, посетившим Харьков, расположенный в 20 км от линии фронта на востоке Украины, сообщило сегодня Министерство обороны.

«В ходе визита Стритинг высоко оценил исключительное мужество Вооруженных сил Украины и подтвердил дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании для укрепления обороны Украины, поскольку РФ продолжает свои жестокие атаки на украинские города и критически важную национальную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Стритинг объявил, что правительство Великобритании предоставит Украине дополнительные пусковые установки RapidRanger по прямой просьбе президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что установки RapidRanger уже эффективно использовались Украиной против российских воздушных угроз, в числе которых пропеллерные и реактивные беспилотники Shahed.

«Дополнительные пусковые установки помогут Украине защитить людей, города и критически важную инфраструктуру от постоянных атак войск РФ», — добавили в министерстве.

Об этом сообщает The Guardian.

23 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения.

21 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг был вынужден прервать выступление из-за российской атаки на Киев.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал европейские страны с осторожностью относиться к словам Владимира Путина о том, что Россия не собирается нападать на Европу. Он напомнил, что российская армия уже ведет войну на европейском континенте — против Украины. .

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