英国国防大臣韦斯·斯特里廷访问了位于前线约20公里处的哈尔科夫。访问期间，他宣布将向乌克兰提供额外的RapidRanger防空系统。

英国国防部今日通报称，国防大臣韦斯·斯特里廷成为首位访问哈尔科夫的英国国防大臣，该市位于乌克兰东部，距离前线20公里。

“访问期间，斯特里廷高度赞扬了乌克兰武装部队的非凡勇气，并重申英国将继续提供军事支持以加强乌克兰的防务，因为俄罗斯仍在对乌克兰城市和至关重要的国家基础设施发动残酷袭击”， ——通报中写道。

斯特里廷宣布，应总统沃洛迪米尔·泽连斯基的直接请求，英国政府将向乌克兰提供额外的“RapidRanger”发射装置。

声明指出，乌克兰此前已有效运用RapidRanger发射装置对抗俄罗斯的空中威胁，其中包括“沙赫德”（Shahed）系列螺旋桨式和喷气式无人机。

“额外的发射装置将帮助乌克兰保护人民、城市和关键基础设施免受俄罗斯军队持续攻击，”该部补充道。

《卫报》报道了这一消息。

11月23日，英国国防大臣韦斯·斯特里廷表示，Starlink和Starshield卫星系统在乌克兰的运行中断需要明确的解释。

11月21日，英国国防大臣韦斯·斯特里廷因俄罗斯对基辅的袭击而被迫中断了演讲。

英国国防大臣韦斯·斯特里廷呼吁欧洲各国对弗拉基米尔·普京关于俄罗斯无意攻击欧洲的言论保持警惕。 他提醒道，俄罗斯军队已经在欧洲大陆打起了战争——针对乌克兰。

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