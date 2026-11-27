负责调查俄罗斯对乌克兰侵略罪行的特别法庭预计将于明年在海牙开始运作。

与此同时，预计还将启动一项国际赔偿机制，以确保对俄罗斯侵略造成的损失进行赔偿。

外交部长安德烈·西比加表示，这两个机制的建立已进入实施阶段，并强调了欧洲委员会在推动这一进程中的作用。

据他介绍，乌克兰公民、企业及国家应就遭破坏的财产及其他损失获得赔偿。 目前，国际损失登记册的全部43类申请通道均已开放，提交的申请总数已超过20万份。西比加呼吁公民和企业积极记录俄罗斯造成的损失。

此外，该部长还表示，已有39个国家和国际组织表示愿意参与设立特别法庭。目前已有10份批准书和政府决议，但要启动该机制，至少还需要另外6份。 赔偿委员会还需要另外13份批准书。

西比加强调，乌克兰将致力于追究俄罗斯领导层及所有参与侵略者的责任，并表示对俄罗斯政权代表的惩罚是不可避免的。

来源：安德烈·西比加。