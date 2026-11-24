Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting odwiedził Charków, położony około 20 kilometrów od linii frontu. Podczas wizyty ogłosił przekazanie Ukrainie dodatkowych zestawów przeciwlotniczych RapidRanger.

Minister obrony Wes Streeting został pierwszym ministrem obrony Wielkiej Brytanii, który odwiedził Charków, położony 20 km od linii frontu na wschodzie Ukrainy – poinformowało dzisiaj Ministerstwo Obrony.

„Podczas wizyty Streeting wysoko ocenił niezwykłą odwagę Sił Zbrojnych Ukrainy i potwierdził dalsze wsparcie wojskowe Wielkiej Brytanii na rzecz wzmocnienia obrony Ukrainy, ponieważ Rosja kontynuuje brutalne ataki na ukraińskie miasta i infrastrukturę o kluczowym znaczeniu dla kraju” – czytamy w komunikacie.

Streeting ogłosił, że rząd Wielkiej Brytanii przekaże Ukrainie dodatkowe wyrzutnie RapidRanger na bezpośrednią prośbę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Zaznaczono, że wyrzutnie RapidRanger były już skutecznie wykorzystywane przez Ukrainę przeciwko rosyjskim zagrożeniom powietrznym, w tym śmigłowym i odrzutowym dronom typu Shahed.

„Dodatkowe wyrzutnie pomogą Ukrainie chronić ludzi, miasta i infrastrukturę o kluczowym znaczeniu przed ciągłymi atakami sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej” – dodano w ministerstwie.

Informację tę podaje The Guardian.

23 listopada brytyjski minister obrony Wes Streeting oświadczył, że zakłócenia w działaniu systemów satelitarnych Starlink i Starshield na Ukrainie wymagają jasnego wyjaśnienia.

21 listopada brytyjski minister obrony Wes Streeting został zmuszony do przerwania przemówienia z powodu rosyjskiego ataku na Kijów.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting wezwał kraje europejskie do ostrożnego traktowania słów Władimira Putina, że Rosja nie zamierza zaatakować Europy. Przypomniał, że armia rosyjska już prowadzi wojnę na kontynencie europejskim – przeciwko Ukrainie.

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