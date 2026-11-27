Ukraińskie biuro projektowo-produkcyjne „Beryl” opracowało nowy buggy „Mangust”, przeznaczony do wykonywania zadań logistycznych i specjalnych na linii frontu. Obecnie pojazd przechodzi wszystkie niezbędne etapy przewidziane w procedurze opracowywania sprzętu wojskowego.

Buggy „Mangust” jest przeznaczony przede wszystkim do transportu personelu i lekkich, niewielkich ładunków, a także do wykonywania innych zadań specjalnych. Pojazd może poruszać się po różnego rodzaju drogach i w terenie, działać w dzień i w nocy oraz być wykorzystywany niezależnie od pory roku.

Wśród głównych cech tego nowego pojazdu można wymienić maksymalną prędkość ponad 100 km/h, zasięg do 200 km oraz ładowność nie mniejszą niż 600 kg. Buggy jest wyposażony w wyciągarkę, przystosowany do przewozu maksymalnie czterech osób oraz umożliwia ewakuację dwóch rannych.

Jak wyjaśniono w firmie, „Mangust” jest wyposażony w silnik benzynowy o pojemności 1,0 litra i mocy 85 koni mechanicznych. Pojazd posiada również napęd na wszystkie koła z napędem elektrycznym.

Osobno twórcy przewidzieli możliwość dodatkowego wyposażenia pojazdu w celu wykonywania zadań bojowych. W szczególności można na nim zamontować urządzenie nośno-obrotowe do karabinu maszynowego Browning M2 kalibru 12,7 mm, dodatkowy zestaw ochrony przeciwminowej, środki walki radioelektronicznej oraz wykrywacz wrogich dronów.

Informację tę przekazali przedstawiciele firmy-producenta.

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