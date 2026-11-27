Po rosyjskim ataku 20 listopada Ukraina całkowicie wstrzymała eksport energii elektrycznej. Jednocześnie import energii elektrycznej wzrósł do najwyższego poziomu od połowy czerwca.

Od września Rosja przeprowadziła ponad 1000 ataków na ukraiński sektor energetyczny, atakując nie tylko elektrownie, ale także stacje wysokiego napięcia, przez które energia elektryczna dociera do odbiorców.

„To właśnie uszkodzenia sieci przesyłowych wyjaśniają, dlaczego Ukraina nadal eksportowała energię elektryczną nawet podczas długotrwałych przerw w dostawach – nadwyżka energii elektrycznej w niektórych regionach nie mogła zrekompensować jej niedoboru w innych” – wyjaśniają w Centrum Energetyki Systemowej (CES).

Po rosyjskim ataku 20 listopada sytuacja uległa pogorszeniu. Ukraińskie elektrownie jądrowe zostały zmuszone do ograniczenia produkcji, ponieważ nie były w stanie przekazać wyprodukowanej energii elektrycznej odbiorcom.

Według danych Energy Map następnego dnia po ataku, 21 listopada, import energii elektrycznej gwałtownie wzrósł około 3,5-krotnie (z 5,7 GWh do 19,6 GWh), a eksport spadł z 7,3 GWh do 0,8 GWh; 22 listopada eksport energii elektrycznej został całkowicie wstrzymany.

Jednocześnie wielkość importu w ciągu tygodnia stopniowo malała. Już we wtorek, 24 listopada, spadł do 15,4 GWh, w środę – do 10,3 GWh, a w czwartek obniżył się do 7 GWh. Najwięcej energii elektrycznej Ukraina kupuje od Węgier.

Jednocześnie, jak zauważa CES, wciąż brakuje środków na odbudowę sektora energetycznego. W październiku Fundusz Wsparcia Energetyki Ukrainy podpisał rekordowe pod względem wartości kontrakty na zakup sprzętu o wartości 200 mln euro.

Pomimo prawie 800 mln euro otrzymanych w tym roku od darczyńców, funduszowi nadal brakuje około 450 mln euro. Ta ocena potrzeb została sporządzona przed ostatnią falą rosyjskich ataków pod koniec listopada.

Informacje na ten temat zawarto w listopadowym przeglądzie gospodarczym Centrum Strategii Gospodarczej (CES).

Wcześniej informowaliśmy, że w okresie od 2 do 8 listopada Ukraina zwiększyła eksport energii elektrycznej o 40,5% — do 61,4 tys. MWh w porównaniu z poprzednim tygodniem. W tym czasie w niektórych regionach obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach prądu.

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