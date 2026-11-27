在11月20日俄罗斯发动袭击后，乌克兰完全停止了电力出口。与此同时，电力进口量升至6月中旬以来的最高水平。

自9月以来，俄罗斯已对乌克兰能源设施发动了超过1000次打击，攻击目标不仅包括发电设施，还包括向用户输送电力的高压变电站。

“正是主干电网的受损，解释了为何乌克兰即使在长时间停电的情况下仍能继续出口电力——某些地区的电力过剩无法弥补其他地区的电力短缺，”能源研究中心解释道。

11月20日俄罗斯发动袭击后，局势进一步恶化。乌克兰核电站被迫削减发电量，因为无法将所产生的电力输送给用户。

据Energy Map数据显示，袭击发生后的第二天，即11月21日，电力进口量骤增约3.5倍（从5.7千兆瓦时增至19.6千兆瓦时）， 而电力出口则从7.3吉瓦时骤降至0.8吉瓦时；11月22日，电力出口完全停止。

与此同时，当周的电力进口量逐渐减少。 11月24日（周二），进口量已降至15.4吉瓦时，周三降至10.3吉瓦时，周四进一步降至7吉瓦时。 乌克兰从匈牙利购买的电力最多。

不过，能源中心指出，目前用于能源系统重建的资金仍然不足。10月，乌克兰能源支持基金签署了总额达2亿欧元的设备采购合同，创下历史新高。

尽管今年已从捐助方获得近8亿欧元，但该基金仍缺口约4.5亿欧元。这一需求评估是在11月底俄罗斯最新一轮袭击发生之前作出的。

经济战略中心（CES）11月的经济回顾报告中提到了这一点。

此前我们曾报道，11月2日至8日期间，乌克兰的电力出口量较前一周增长了40.5%，达到6.14万兆瓦时。与此同时，部分地区实施了限电措施。

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