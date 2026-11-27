一名47岁男子因涉嫌连环盗窃案将在利沃夫受审
在利沃夫，一名47岁的当地居民将因涉嫌实施一系列盗窃案而接受法庭审判。 该男子此前曾因类似罪行多次被追究刑事责任。根据其所犯罪行，他可能面临最高八年有期徒刑。
该犯罪嫌疑人被刑事警察局的行动组、调查人员以及利沃夫州其他警察部门的工作人员查获。刑事分析局的行动组也参与了此次行动。本案的诉讼程序由弗兰科夫斯克和雅沃里夫地区检察院负责指导。
据查，3月底，该嫌疑人破坏一处位于利沃夫附近某村庄的商店大门后潜入店内，盗走了总价值近4.4万格里夫纳的商品。
5月初，该嫌疑人潜入位于利沃夫希罗卡街一栋多户住宅楼内的公寓，盗走了现金、珠宝及贵重物品，总价值近26万格里夫纳。
7月4日夜至5日凌晨，该犯罪嫌疑人在雅沃里夫区某村庄破坏了金属塑料门，潜入一处民宅，盗走了珠宝首饰，具体包括：金项链、 吊坠、镶钻戒指、戒指、耳环及其他财物，总价值超过12万格里夫纳。
此外，7月在利沃夫，该嫌疑人还从一名公交出租车女乘客的手提包中盗走了一个钱包，内有一枚价值约1万格里夫纳的金戒指。
此外，在数月内，该犯罪嫌疑人还从利沃夫多栋公寓楼的门厅内盗走了5辆自行车、 一辆电动自行车和一辆电动滑板车，并在附近村庄实施了三起汽车盗窃案，盗走了车主们的现金、电子设备及其他财物。
根据《乌克兰刑法典》第185条第4款（盗窃罪）启动的刑事诉讼中的庭前调查现已结束。起诉书已提交法院审理。