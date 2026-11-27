在利沃夫，一名47岁的当地居民将因涉嫌实施一系列盗窃案而接受法庭审判。 该男子此前曾因类似罪行多次被追究刑事责任。根据其所犯罪行，他可能面临最高八年有期徒刑。

该犯罪嫌疑人被刑事警察局的行动组、调查人员以及利沃夫州其他警察部门的工作人员查获。刑事分析局的行动组也参与了此次行动。本案的诉讼程序由弗兰科夫斯克和雅沃里夫地区检察院负责指导。