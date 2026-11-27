总统办公室主任基里尔·布达诺夫与乌日霍罗德大学的学生们举行了一场公开座谈会。在交流过程中，青年们提出了关于国家建设的一系列复杂问题，并就战争结束后国家的未来展开了讨论。

他高度评价了乌克兰青年的思想成熟度、批判性思维以及理解复杂国家建设进程的能力。

“提问的深度、批判性思维以及对复杂国家建设进程的理解——这一切都证明了我们青年人的思想成熟度，”布达诺夫表示。

在与学生们的会面中，双方讨论了乌克兰的主权、战争结束后国家的发展前景、退伍军人政策，以及每位公民在巩固国家方面的责任。

总统办公室主任表示，此类对话的重要性首先在于，它为我们提供了倾听这一代人的机会——他们正在塑造自己对乌克兰未来的愿景。

“我坚信，青年的智力潜力是乌克兰最宝贵的战略资源之一，”他强调道。

布达诺夫还强调，国家应创造条件，让乌克兰青年能够在乌克兰本土施展自己的知识、才华和抱负。

他特别关注了年轻一代的个人责任。在他看来，认识到自身的潜力和在社会中的角色，应与采取行动的意愿以及为所作决定负责的态度相结合。

“对乌克兰未来的信念，应建立在理解自身潜力、认识到自身角色以及愿意承担责任的基础上，”他指出。

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最后，布达诺夫呼吁乌克兰青年放眼大局、相信自身力量，并将个人抱负与国家发展紧密结合。

布达诺夫在Facebook主页上分享了此次会面的感想。

乌克兰方面不排除在圣诞节前与俄罗斯举行新一轮和平谈判的可能性。据情报总局局长基里尔·布达诺夫称，欧洲各国的代表也可能加入谈判进程。

由于天气条件恶劣，俄罗斯军队在冬季修复克里米亚大桥的可能性微乎其微。不过，目前预测占领军能否在春季迅速启动修复工作还为时过早。

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