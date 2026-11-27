Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел открытую встречу со студентами Ужгородского университета. В ходе беседы молодежь поднимала сложные вопросы государственного строительства, а также обсуждала будущее страны после окончания войны.

Он отметил интеллектуальную зрелость украинской молодежи, ее критическое мышление и способность осмысливать сложные государственные процессы.

«Глубина вопросов, критическое мышление, понимание сложных государственных процессов — все это свидетельствует об интеллектуальной зрелости нашей молодежи», — отметил Буданов.

Во время встречи со студентами обсудили суверенитет Украины, перспективы развития государства после окончания войны, политику в отношении ветеранов и ответственность каждого гражданина за укрепление страны.

По словам руководителя Офиса президента, такие диалоги важны прежде всего тем, что дают возможность услышать поколение, которое уже сегодня формирует собственное видение будущего Украины.

«Убежден, что интеллектуальный потенциал молодежи – один из самых ценных стратегических ресурсов Украины», – подчеркнул он.

Буданов также отметил, что государство должно создавать условия, чтобы молодые украинцы могли реализовать свои знания, таланты и амбиции именно в Украине.

Особое внимание он уделил личной ответственности молодого поколения. По его мнению, осознание собственных возможностей и роли в обществе должно сочетаться с готовностью действовать и отвечать за принятые решения.

«Вера в будущее Украины должна основываться на понимании собственных возможностей, осознании своей роли и готовности брать на себя ответственность», — отметил он.

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В заключение Буданов призвал молодых украинцев мыслить масштабно, верить в собственные силы и связывать личные стремления с развитием государства.

Своими впечатлениями от встречи Буданов поделился на странице в Facebook.

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