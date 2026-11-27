Украинское конструкторско-производственное бюро «Берил» разработало новый багги «Мангуст», предназначенный для выполнения логистических и специальных задач на передовой. В настоящее время техника проходит все необходимые этапы, предусмотренные процедурой разработки военной техники.

Багги «Мангуст» предназначено прежде всего для перевозки личного состава и легких малогабаритных грузов, а также для выполнения других специальных задач. Транспортное средство может передвигаться по дорогам различных типов и по бездорожью, работать днем и ночью и использоваться независимо от времени года.

Среди основных характеристик новинки — максимальная скорость свыше 100 км/ч, запас хода до 200 км и грузоподъемность не менее 600 кг. Багги оснащено лебедкой, рассчитано на перевозку до четырёх человек и предусматривает возможность эвакуации двух раненых.

Как уточнили в компании, «Мангуст» оснащен бензиновым двигателем объемом 1,0 литра мощностью 85 лошадиных сил. Также транспортное средство имеет систему полного привода с электроприводом.

Отдельно разработчики предусмотрели возможность дооснащения багги для выполнения боевых задач. В частности, на него можно установить опорно-вращательное устройство для 12,7-мм пулемета Browning M2, дополнительный комплект противоминной защиты, средства радиоэлектронной борьбы и детектор вражеских дронов.

Об этом сообщили представители компании-разработчика.

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