乌克兰“贝里尔”设计制造局研制出新型“獴”号越野车，旨在执行前线的后勤及特殊任务。 目前，该装备正在按照军用装备研发程序，依次完成所有必要的阶段。

“獴”号越野车主要用于运送人员和轻型小件货物，以及执行其他特殊任务。 该车辆可在各类道路及越野地形上行驶，昼夜均可作业，且不受季节限制。

该新型车辆的主要性能包括：最高时速超过100公里/小时，续航里程达200公里，载重能力不低于600公斤。 该沙滩车配备绞盘，可搭载最多4人，并具备疏散两名伤员的能力。

据该公司进一步说明，“獴”型越野车搭载了一台排量为1.0升、功率为85马力的汽油发动机。此外，该车辆还配备了电动四轮驱动系统。

此外，研发人员还预留了为该沙滩车加装执行作战任务所需装备的改装空间。 具体而言，可在其上安装用于12.7毫米布朗宁M2机枪的转塔装置、额外的防地雷防护套件、电子战设备以及敌方无人机探测器。

开发公司的代表透露了这一消息。

值得一提的是，以生产地面无人机而闻名的乌克兰公司Ratel Robotics已自主研发出一系列无人机。

乌克兰新型拦截无人机正在接受实战测试。

乌克兰无人机配备了类似战斧系统的导航系统。

近日，乌克兰国防部已将由“乌克兰国防工业”股份公司生产的三套光纤FPV系统纳入军用标准并批准在乌克兰武装部队中使用。

此前，乌克兰国防部已将国产“沃利尼亚卡”无人机系统纳入标准并批准在乌克兰武装部队中投入使用。

此前，乌克兰国防部已批准沙布利亚MK19(M)遥控作战模块在部队中投入使用。该模块配备了40毫米口径的MK19自动榴弹发射器。

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