Українське конструкторсько-виробниче бюро «Берил» розробило нове багі «Мангуст», призначене для виконання логістичних та спеціальних завдань на передовій. Наразі техніка проходить усі необхідні етапи, передбачені процедурою розробки військової техніки.

Багі «Мангуст» призначене насамперед для перевезення особового складу та легких малогабаритних вантажів, а також виконання інших спеціальних завдань. Транспортний засіб може пересуватися дорогами різних типів і бездоріжжям, працювати вдень та вночі й використовуватися незалежно від пори року.

Серед основних характеристик новинки — максимальна швидкість понад 100 км/год, запас ходу до 200 км та вантажопідйомність не менше 600 кг. Багі обладнане лебідкою, розраховане на перевезення до чотирьох осіб і передбачає можливість евакуації двох поранених.

Як уточнили в компанії, «Мангуст» оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,0 літра потужністю 85 кінських сил. Також транспортний засіб має систему повного приводу з електроприводом.

Окремо розробники передбачили можливість дообладнання багі для виконання бойових завдань. Зокрема, на нього можна встановити опорно-обертальний пристрій для 12,7-мм кулемета Browning M2, додатковий комплект протимінного захисту, засоби радіоелектронної боротьби та детектор ворожих дронів.

Про це повідомили представники компанії-розробника.

Нагадаємо, українська компанія Ratel Robotics, відома виробництвом наземних безпілотників, розробила власну лінійку безпілотних літальних апаратів.

Нові українські дрони-перехоплювачі проходять випробування на практиці.

Українські дрони отримали навігацію, подібну до системи Tomahawk.

Нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в ЗСУ три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ «Українська оборонна промисловість».

До цього міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка».

Раніше Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах дистанційно керований бойовий модуль ШаБля МК19(М). Він має автоматичний гранатомет МК19 калібру 40 мм.

Читай нас у