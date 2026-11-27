总检察长办公室总监察局已向法院提交了针对布罗瓦尔地区检察院前第一副检察长及该机构一名检察官的起诉书。 据调查显示，尽管他们并不具备相关职权，却向一名企业家索要5万美元，声称只要付钱就能撤销对土地的查封，并向该企业家保证能通过金钱解决此事。

2026年3月，该企业家通过基辅的一家货币兑换点，使用专门生成的二维码转交了约定金额。执法人员在两名检察官收取部分款项时将其当场抓获。

此外，调查还查明了一起涉及该检察院前第一副院长的案件。2020年，他在

，他无故将海关查获的257部手机移交一名公民代为保管。此后，法院裁定没收该财产，但未能执行该裁决。国家损失超过130万格里夫纳。

这两名检察官被指控在战时状态下，经预先串通，以团伙形式实施了已遂的特别重大诈骗未遂罪（乌克兰刑法典第15条第2款、第190条第5款）。

前第一副检察长还被追加指控滥用职权并造成严重后果（乌克兰刑法第364条第2款）。

来源：总检察长办公室

在敖德萨州，一名村委会官员因在办理河口附近土地手续时涉嫌收受贿赂而受到调查。

此前，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）曾当场抓获敖德萨州一名区法院院长收受贿赂。

与此同时，最高司法委员会已暂停佩利赫法官的职务，该法官涉嫌收受“糖果”贿赂。

总检察长办公室的检察官向“文化与休闲公园 “水公园”的副主管，该副主管涉嫌通过授予在公园内举办活动的权利，收取150万格里夫纳的不当利益。

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