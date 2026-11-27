Генеральная инспекция Аппарата Генерального прокурора направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя руководителя Броварской окружной прокуратуры и прокурора этого же ведомства. По данным следствия, они вымогали 50 тысяч долларов за отмену ареста земельных участков, хотя не имели соответствующих полномочий, но уверяли предпринимателя, что могут решить вопрос за деньги.

В марте 2026 года предприниматель передал оговоренную сумму через пункт обмена валют в Киеве, использовав специально сгенерированный QR-код. Правоохранители задержали прокуроров во время получения части средств.

Также следствие установило ещё один эпизод с участием бывшего первого заместителя руководителя прокуратуры. В 2020 году, работая прокурором в

Закарпатье, он безосновательно передал гражданину на ответственное хранение 257 мобильных телефонов, изъятых таможенниками. Впоследствии суд постановил конфисковать имущество, однако исполнить решение не удалось. Ущерб государству превысил 1,3 млн грн.

Обоим прокурорам инкриминируют завершенный покушение на мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Бывшему первому заместителю дополнительно инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Источник: Офис Генерального прокурора

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