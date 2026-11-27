Generalna Inspekcja Prokuratury Generalnej skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu pierwszemu zastępcy szefa prokuratury okręgowej w Browarach oraz prokuratorowi tej samej instytucji. Zgodnie z ustaleniami śledztwa żądali oni 50 tysięcy dolarów za cofnięcie zajęcia działek, mimo że nie mieli do tego odpowiednich uprawnień, ale zapewniali przedsiębiorcę, że za pieniądze mogą rozwiązać tę sprawę.

W marcu 2026 roku przedsiębiorca przekazał uzgodnioną kwotę za pośrednictwem punktu wymiany walut w Kijowie, korzystając ze specjalnie wygenerowanego kodu QR. Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali prokuratorów w momencie odbioru części środków.

Śledztwo ujawniło również kolejny przypadek z udziałem byłego pierwszego zastępcy szefa prokuratury. W 2020 roku, pełniąc funkcję prokuratora w

Karpacie, bezpodstawnie przekazał obywatelowi do odpowiedzialnego przechowania 257 telefonów komórkowych, zajętych przez celników. Później sąd orzekł o konfiskacie mienia, jednak nie udało się wykonać tego orzeczenia. Straty poniesione przez państwo przekroczyły 1,3 mln hrywien.

Obu prokuratorom zarzuca się usunięte z zamierzeniem oszustwo na szczególnie dużą skalę, popełnione przez grupę osób w wyniku wcześniejszego zmowy w warunkach stanu wojennego (cz. 2 art. 15, cz. 5 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Byłemu pierwszemu zastępcy prokuratora generalnego zarzuca się dodatkowo nadużycie stanowiska służbowego, które spowodowało poważne konsekwencje (ust. 2 art. 364 Kodeksu karnego Ukrainy).

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

W obwodzie odeskim urzędnik rady gminnej jest podejrzany o przyjęcie łapówki podczas formalnego przekazywania gruntów w pobliżu ujścia rzeki.

Wcześniej NABU i SAP ujawniły, że przewodniczący sądu rejonowego w obwodzie odeskim przyjmował łapówkę.

Tymczasem Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości zawiesiła sędziego Pelycha, którego podejrzewa się o przyjęcie łapówki w postaci „cukierków”.

Prokuratorzy Biura Prokuratora Generalnego poinformowali o postawieniu zarzutów zastępcy dyrektora instytucji komunalnej „Park Kultury i Wypoczynku „Hydropark”, którego podejrzewa się o uzyskanie 1,5 mln hrywien nielegalnej korzyści w zamian za przyznanie prawa do organizowania imprez na terenie parku.

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