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Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього першого заступника керівника Броварської окружної прокуратури та прокурора цієї ж установи. За даними слідства, вони вимагали 50 тисяч доларів за скасування арешту земельних ділянок, хоча не мали відповідних повноважень, але запевняли підприємця, що можуть вирішити питання за гроші.

У березні 2026 року підприємець передав обумовлену суму через пункт обміну валют у Києві, використавши спеціально сформований QR-код. Правоохоронці затримали прокурорів під час отримання частини коштів.

Також слідство встановило ще один епізод за участю колишнього першого заступника керівника прокуратури. У 2020 році, працюючи прокурором на

Закарпатті, він безпідставно передав громадянину на відповідальне зберігання 257 мобільних телефонів, вилучених митниками. Згодом суд постановив конфіскувати майно, однак виконати рішення не вдалося. Збитки державі перевищили 1,3 млн грн.

Обом прокурорам інкримінують закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинений групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Колишньому першому заступнику додатково інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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