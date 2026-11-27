Minister spraw zagranicznych Liberii Sara Beyslow Nyanti przybyła do Kijowa z oficjalną wizytą. Jest to pierwsza w historii wizyta szefowej ministerstwa spraw zagranicznych Liberii na Ukrainie.

„Cieszę się, że mogę powitać w Kijowie moją koleżankę z Liberii, Sarę Beysolou Nyanti, z okazji pierwszej w historii wizyty ministra spraw zagranicznych Liberii na Ukrainie. Poinformowałem koleżankę o sytuacji na froncie, wyzwaniach na Morzu Czarnym oraz postępach w naszych działaniach na rzecz pokoju” – zaznaczył Sybiga.

O czym rozmawiali

Jak podano, ministrowie omówili kwestie wzmocnienia stosunków dwustronnych, rozszerzenia współpracy handlowo-gospodarczej, bezpieczeństwa żywnościowego, edukacji oraz cyfryzacji.

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Sybiga zapewnił, że Ukraina jest gotowa wspierać bezpieczeństwo żywnościowe Liberii i dzielić się doświadczeniem w dziedzinie zaawansowanego technologicznie rolnictwa.

Podczas spotkania szczególną uwagę poświęcono współpracy w ramach ONZ, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Liberia będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2026–2027, a w grudniu tego roku będzie przewodniczyć Radzie Bezpieczeństwa.

Według ministra Ukraina liczy na ścisłą współpracę w kwestiach międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

„Chcemy zakończyć tę wojnę i doceniamy wszelkie wysiłki na rzecz pokoju. Doceniamy silny głos Liberii oraz jej zaangażowanie na rzecz Ukrainy i pokoju podczas przyszłej prezydencji” – podkreślił Sybiga.

Podziękował również Liberii za jej konsekwentne poparcie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Ponadto strony omówiły kwestię swobody żeglugi oraz bezpieczeństwa na morzu.

„Uzgodniliśmy, że będziemy prowadzić ścisły dialog polityczny i przekształcać nasze wspólne zobowiązania w konkretne wyniki. Nasze partnerstwo ma ogromny potencjał i jesteśmy zdecydowani w jak największym stopniu go wykorzystać” – dodał minister spraw zagranicznych Ukrainy.

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