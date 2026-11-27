После российской атаки 20 ноября Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии. В то же время импорт электроэнергии вырос до самого высокого уровня с середины июня.

С сентября Россия нанесла более 1000 ударов по украинской энергетике, атакуя не только генерирующие мощности, но и высоковольтные подстанции, через которые электричество поступает к потребителям.

«Именно повреждение магистральных сетей объясняет, почему Украина продолжала экспортировать электроэнергию даже во время длительных отключений — избыток электроэнергии в одних регионах не мог компенсировать ее дефицит в других», — поясняют в ЦЭС.

После российской атаки 20 ноября ситуация ухудшилась. Украинские АЭС были вынуждены сократить выработку, поскольку не могли передать произведенную электроэнергию потребителям.

По данным Energy Map, на следующий день после атаки, 21 ноября, импорт электроэнергии резко вырос примерно в 3,5 раза (с 5,7 ГВт·ч до 19,6 ГВт·ч), а экспорт упал с 7,3 ГВт·ч до 0,8 ГВт·ч; 22 ноября экспорт электроэнергии полностью прекратился.

В то же время объем импорта в течение недели постепенно сокращался. Уже во вторник, 24 ноября, он сократился до 15,4 ГВт·ч, в среду — до 10,3 ГВт·ч, а в четверг снизился до 7 ГВт·ч. Больше всего электроэнергии Украина закупает у Венгрии.

При этом средств на восстановление энергетики по-прежнему не хватает, отмечают в ЦЭС. В октябре Фонд поддержки энергетики Украины подписал рекордные по объему контракты на закупку оборудования на 200 млн евро.

Несмотря на почти 800 млн евро, полученные от доноров в этом году, фонду до сих пор не хватает около 450 млн евро. Эта оценка потребностей предшествовала последней волне российских атак в конце ноября.

Об этом говорится в ноябрьском обзоре экономики Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Ранее мы сообщали, что в период со 2 по 8 ноября Украина увеличила экспорт электроэнергии на 40,5% — до 61,4 тыс. МВт·ч по сравнению с предыдущей неделей. В это время в некоторых регионах действовали графики отключений.

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