Правительство одобрило поправки к постановлению № 303, которые позволят государственному агентству PlayCity возобновить плановые проверки операторов лотерей даже в условиях военного положения.

Контроль не проводился с 2013 года из-за отсутствия необходимой нормативной базы.

В ноябре 2025 года правительство утвердило лицензионные условия для проведения лотерей, а в 2026 году бюджет впервые получил 72,6 млн грн от лицензионных платежей.

Теперь PlayCity сможет комплексно проверять соблюдение законодательства и лицензионных требований операторами, а также контролировать защиту прав участников лотерей.

Жительница Черкасс Светлана выиграла 190 тысяч гривен в лотерею. Счастливым для неё стал билет стоимостью всего 45 гривен, который она приобрела, доверившись собственной интуиции.

В Украине планируют отказаться от государственной лотереи.

Напомним, что компания PlayCity выдала лицензию Украинской национальной лотерее.

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