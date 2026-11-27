В течение выходных осадки в Украине постепенно прекратятся под влиянием антициклона. При этом в некоторых регионах усилится ветер, а впоследствии ожидается похолодание и усиление морозов.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook рассказала, как скандинавский антициклон изменит погоду в Украине в течение выходных и когда ожидается усиление морозов.

«Антициклон по имени Manuel из скандинавских краёв постепенно перемещается к нам, в Украину. Поэтому количество осадков и облачность будут уменьшаться, атмосферное давление будет расти, а минусовая температура будет усиливаться. Завтра, 28 ноября, в Украине осадки ожидаются только на юго-западе и на крайнем юге, остальная территория уже будет находиться под влиянием самого антициклона, поэтому будет сухо, а местами даже солнечно. Поскольку антициклон будет оказывать давление, а южная циклоничность будет сопротивляться, эта борьба приведет к усилению восточного ветра на юге и западе Украины, будьте внимательны», — предупредила специалист.

Диденко сообщила, какая температура воздуха ожидается в Украине и Киеве в субботу-воскресенье и когда в стране похолодает, а затем потеплеет.

«Температура воздуха в ближайшую ночь -2–7 градусов, завтра днём -1–5 градусов. На пару градусов теплее на юге и в Закарпатье. В воскресенье, 29 ноября, антициклон поднимется еще ближе, повсеместно будет без осадков и легко или умеренно морозно. В Киеве в субботу и воскресенье будет преобладать сухая погода, даже с солнечными прояснениями. Будет морозно, ночью до -3–5 градусов, днем -1–3 градуса. Будет скользко. В первой половине следующей недели морозы в Украине усилятся, вторая половина недели принесет ослабление холода», — отметила эксперт.

В пятницу, 27 ноября, в четырёх западных областях Украины прогнозируют значительный снег. Прирост снежного покрова может составить от 8 до 20 сантиметров.

В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине происходит заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

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