本周末，受高气压影响，乌克兰的降水将逐渐停止。与此同时，部分地区风力将增强，随后预计气温将下降，寒潮将加剧。

气象专家娜塔莉娅·迪登科在她的Facebook主页上详细说明了斯堪的纳维亚高气压将如何在周末改变乌克兰的天气，以及严寒何时加剧。

“名为‘曼努埃尔’的斯堪的纳维亚高压正逐渐向我们——乌克兰方向移动。因此，降水和多云天气将减少，气压将上升，气温将进一步下降。 明天，即11月28日，乌克兰仅西南部和最南部地区预计会有降水，其余地区将完全受该高压系统控制，因此天气干燥，部分地区甚至会有阳光。 “由于高气压的压制与南部低气压系统的抵御，这种博弈将导致乌克兰南部和西部东风增强，请密切关注，”这位专家提醒道。

迪登科通报了周六至周日乌克兰及基辅的预期气温，以及全国何时会转冷、随后又回暖的情况。

“今夜气温为-2至-7摄氏度，明天白天为-1至-5摄氏度。南部和喀尔巴阡地区将比其他地区高出几度。 11月29日（周日），高气压将进一步逼近，全国无降水，普遍出现轻度或中度霜冻。周六至周日期间，基辅将以干燥天气为主，甚至会有短暂放晴。 天气寒冷，夜间气温低至-3至-5度，白天为-1至-3度。路面湿滑。下周前半周，乌克兰的寒潮将加剧，后半周寒意将有所缓解，”这位专家指出。

11月27日（周五），乌克兰西部四个州预计将出现大雪。积雪厚度可能增加8至20厘米。

在2026年11月23日至29日这一周内，乌克兰的天气将明显转向冬季特征。 本周初的不稳定天气，包括湿雪、阵风和结冰，将在周末临近时，受斯堪的纳维亚高气压影响，转为干燥寒冷的天气。

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