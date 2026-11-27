国家警察局已就针对记者德尼·比古斯和博主伊戈尔·拉琴科夫的潜在威胁一案，在刑事诉讼程序中指派了司法鉴定。

这些威胁内容记录在国家反腐败局（NABU）“迦太基”案的录音中。

2026年11月11日，基辅佩切尔斯克区警察局就记者可能受到威胁一事立案。 本案依据《乌克兰刑法典》第345-1条第1款立案，该条款规定了对记者实施威胁或暴力行为应承担的法律责任。

目前，执法部门正在开展调查工作以查明违法事实。本案由佩切尔斯克区检察院负责诉讼监督。庭前调查仍在进行中，警方以调查信息受法律限制为由，未透露更多细节。

来源：Censor

乌克兰国家反腐败局（NABU）“迦太基”案录音中的涉案人员叶戈尔·布尔金接受了博主瓦西里·季莫申科的采访，他在采访中确认了录音中的声音属于自己，并解释了关于袭击调查记者德尼·比古斯的言论。

需要指出的是，Bihus.Info创始人丹尼斯·比古斯此前曾就NABU在“迦太基”案中的录音作出回应，该录音中涉案人员在针对U420连锁店网络的调查后，讨论了袭击他的计划。

11月4日，乌克兰国家反腐败局公布了U420案涉案人员的通话录音，其中他们讨论了针对报道该连锁店活动的记者实施人身伤害的可能性。



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