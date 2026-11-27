W ciągu weekendu opady w Ukrainie stopniowo ustaną pod wpływem antycyklonu. Jednocześnie w niektórych regionach wzrośnie siła wiatru, a później spodziewane jest ochłodzenie i nasilenie mrozów.

Synoptyczka Natalka Didenko opisała na swoim profilu na Facebooku, w jaki sposób skandynawski antycyklon wpłynie na pogodę na Ukrainie w weekend oraz kiedy spodziewane jest nasilenie mrozów.

„Antycyklon o nazwie Manuel z regionów skandynawskich stopniowo przemieszcza się w naszą stronę, do Ukrainy. Dlatego opady i zachmurzenie będą się zmniejszać, ciśnienie atmosferyczne będzie rosło, a temperatury będą coraz niższe. Jutro, 28 listopada, opady w Ukrainie spodziewane są jedynie na południowym zachodzie i na skrajnym południu, pozostała część terytorium znajdzie się już pod wpływem samego antycyklonu, dlatego będzie sucho, a miejscami nawet pojawi się słońce. Ponieważ antycyklon będzie wywierał nacisk, a cyklon z południa będzie mu się opierał, ta walka przełoży się na wzmocnienie wiatru wschodniego na południu i zachodzie Ukrainy, należy zachować ostrożność” — ostrzegła ekspertka.

Didenko poinformowała, jaka temperatura powietrza jest spodziewana na Ukrainie i w Kijowie w sobotę i niedzielę oraz kiedy w kraju nastąpi ochłodzenie, a następnie ocieplenie.

„Temperatura powietrza w najbliższą noc wyniesie od -2 do -7 stopni, a jutro w ciągu dnia od -1 do -5 stopni. O kilka stopni cieplej będzie na południu i w Zakarpaciu. W niedzielę, 29 listopada, antycyklon zbliży się jeszcze bardziej, wszędzie będzie bez opadów, a mróz będzie lekki lub umiarkowany. W Kijowie w sobotę i niedzielę przeważać będzie sucha pogoda, miejscami nawet z przejaśnieniami. Będzie mroźno, w nocy od -3 do -5 stopni, w ciągu dnia od -1 do -3 stopni. Będzie ślisko. W pierwszej połowie przyszłego tygodnia mrozy na Ukrainie nasilą się, druga połowa tygodnia przyniesie osłabienie chłodów” — zaznaczyła ekspertka.

W piątek, 27 listopada, w czterech zachodnich obwodach Ukrainy prognozowane są obfite opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 8 do 20 centymetrów.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowego charakteru pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołoledzią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

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