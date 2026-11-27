Szef Biura Prezydenta, Kirilo Budanow, odbył otwarte spotkanie ze studentami Uniwersytetu w Użhorodzie. Podczas rozmowy młodzież poruszała złożone kwestie związane z budowaniem państwa, a także omawiała przyszłość kraju po zakończeniu wojny.

Podkreślił intelektualną dojrzałość ukraińskiej młodzieży, jej krytyczne myślenie oraz zdolność do zrozumienia złożonych procesów państwowych.

„Głębia pytań, krytyczne myślenie, zrozumienie złożonych procesów budowania państwa – wszystko to świadczy o intelektualnej dojrzałości naszej młodzieży” – zaznaczył Budanow.

Podczas spotkania ze studentami omówiono suwerenność Ukrainy, perspektywy rozwoju państwa po zakończeniu wojny, politykę wobec weteranów oraz odpowiedzialność każdego obywatela za umacnianie kraju.

Według szefa Biura Prezydenta takie dialogi są ważne przede wszystkim dlatego, że dają możliwość wysłuchania pokolenia, które już dziś kształtuje własną wizję przyszłości Ukrainy.

„Jestem przekonany, że potencjał intelektualny młodzieży to jeden z najcenniejszych zasobów strategicznych Ukrainy” – podkreślił.

Budanow podkreślił również, że państwo powinno stwarzać warunki, aby młodzi Ukraińcy mogli realizować swoją wiedzę, talenty i ambicje właśnie na Ukrainie.

Szczególną uwagę poświęcił osobistej odpowiedzialności młodego pokolenia. Jego zdaniem świadomość własnych możliwości i roli w społeczeństwie powinna łączyć się z gotowością do działania i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje.

„Wiara w przyszłość Ukrainy musi opierać się na zrozumieniu własnych możliwości, uświadomieniu sobie swojej roli oraz gotowości do brania na siebie odpowiedzialności” – zaznaczył.

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Na zakończenie Budanow wezwał młodych Ukraińców do myślenia na wielką skalę, wierzenia we własne siły oraz łączenia osobistych dążeń z rozwojem państwa.

Budanow podzielił się swoimi wrażeniami ze spotkania na stronie na Facebooku.

Na Ukrainie nie wyklucza się przeprowadzenia kolejnej rundy rozmów pokojowych z Rosją przed Bożym Narodzeniem. Według szefa Głównego Zarządu Wywiadu Kirilla Budanowa do procesu negocjacyjnego mogą również dołączyć przedstawiciele krajów europejskich.

Odbudowa mostu krymskiego w okresie zimowym jest dla rosyjskich wojsk mało realna ze względu na trudne warunki pogodowe. Jednocześnie jest jeszcze zbyt wcześnie, by przewidywać, czy okupanci będą w stanie szybko rozpocząć remont wiosną.

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