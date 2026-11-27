У Львові перед судом постане 47-річний місцевий житель, якого обвинувачують у вчиненні серії крадіжок. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини. До роботи також долучилися оперативники Управління кримінального аналізу. Процесуальне керівництво у справі здійснювали Франківська та Яворівська окружні прокуратури.