У Львові судитимуть 47-річного чоловіка за серію крадіжок
У Львові перед судом постане 47-річний місцевий житель, якого обвинувачують у вчиненні серії крадіжок. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини. До роботи також долучилися оперативники Управління кримінального аналізу. Процесуальне керівництво у справі здійснювали Франківська та Яворівська окружні прокуратури.
На початку травня обвинувачений проник в квартиру, розташовану в багатоквартирному будинку на вулиці Широкій у Львові, де заволодів грошовими коштами, а також ювелірними виробами та цінностями на загальну суму майже 260 тисяч гривень.
В ніч з 4 на 5 липня в одному з сіл Яворівського району зловмисник, пошкодивши металопластикові двері, проник у приватний будинок, звідки викрав ювелірні вироби, зокрема: золоті ланцюжок, кулон, перстень з діамантом, кільця, сережки та інше майно загальна вартість якого становить більше 120 тисяч гривень.
Також у липні у Львові фігурант викрав з сумочки у пасажирки маршрутного таксі гаманець, в якому була золота каблучка вартістю близько 10 тисяч гривень.
Окрім того, протягом кількох місяців зловмисник викрав 5 велосипедів, електровелосипед та електросамокат з під’їздів багатоквартирних будинків у Львові, а також вчинив три крадіжки з автомобілів у ближніх селах, заволодівши грошовими коштами, електронними гаджетами та іншим майном власників.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому - позбавлення волі на строк до восьми років.
Про це повідомляє Поліція Львівської області.
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