0:00 / 0:00

Українських чоловіків віком від 17 до 60 років чекають чергові випробування. Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1466 від 25 листопада 2026 року, згідно з якою доручив провести масштабну верифікацію даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто того самого реєстру «Оберіг», який останніми роками став синонімом державного обліку кожного чоловіка призовного віку. Йдеться не про точкові перевірки чи вибіркові кампанії, а про тотальну звірку інформації про всіх чоловіків зазначеної вікової категорії з даними Державної міграційної служби та Єдиного державного демографічного реєстру.

Формально мета цієї верифікації виглядає суто технічною: забезпечити цілісність, повноту та достовірність реєстрових даних. Але за цим складним бюрократичним формулюванням ховається значно більше — спроба держави нарешті побачити реальну картину того, скільки чоловіків в Україні перебуває на обліку, де вони живуть, скільки з них виїхали за кордон і який мобілізаційний резерв залишився в розпорядженні.

Що саме перевірятимуть, як це вплине на звичайних українців-чоловіків призовного віку і про що в цілому свідчить така масштабна кампанія? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук розбирався в питанні.

Що саме перевірятимуть і навіщо

Згідно з постановою, Державна міграційна служба протягом 30 календарних днів має передати Міністерству оборони актуальні дані про всіх чоловіків віком від 17 до 60 років. Йдеться про доволі широкий перелік інформації: реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, прізвище, ім'я та по батькові, дату й місце народження, стать, адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання, відомості про громадянство, тощо.

Крім того, Міноборони отримає дані з Єдиного державного демографічного реєстру: зокрема реквізити закордонних паспортів, інформацію про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або повернення в Україну, а також навіть оцифровані зображення облич громадян. Формально така надцентралізація і настільки тотальний збір даних вже є в українській державі законним, однак у багатьох юристів, правників і простих громадян залишаються великі питання до конфлікту між легальністю і легітимністю подібних практик.

Далі Міноборони матиме 30 календарних днів на звірку отриманих відомостей із тим, що вже міститься в реєстрі «Оберіг». Після завершення верифікації міністерство отримає ще 120 календарних днів на актуалізацію даних — тобто на внесення змін до реєстру автоматизованим або неавтоматизованим (вручну) способом. Інформація, яка не підлягає внесенню до бази, використовуватиметься виключно для перевірки, після чого Міноборони зобов'язане її знищити в установленому законом порядку. Втім, чи буде це зроблено — питання відкрите.

Навіщо це робиться? Відповідей кілька, і вони логічно пов'язані між собою.

По-перше, держава хоче автоматично зібрати актуальну інформацію про військовозобов'язаних без їхніх походів до ТЦК.

По-друге, держава все ще сповнена рішучості виявити тих, хто не стоїть на обліку або ухиляється від нього. Таких людей в Україні може бути декілька мільйонів.

По-третє, відбудеться спроба масово оновити контакти та «прописку» (реєстрацію). Якщо людина офіційно змінила місце проживання чи отримала новий паспорт, але не повідомила про це в ТЦК, система підтягне ці зміни самостійно.

По-четверте, влада хоче побачити, хто перебуває в Україні, а хто за кордоном, і таким чином нарешті порахувати реальний мобілізаційний ресурс — тобто зробити те, заради чого, власне, і затівається вся ця історія.



Як це вплине на українських чоловіків: жити стане складніше

Для звичайного чоловіка призовного віку (якщо він досі не оновив дані) ця верифікація означає передусім одне: «ухилятися» стане важче. Якщо раніше можна було сподіватися, що ТЦК не має актуальних даних про місце проживання, номер телефону чи паспортні зміни, то тепер ці прогалини, скоріше за все, заповнить автоматична звірка. Держава отримає значно повнішу картину про кожного військовозобов'язаного: від податкового номера до оцифрованого обличчя.

Це, втім, не означає, що завтра всіх, хто не оновив дані, автоматично одразу ж знайдуть і відправлять на фронт. Але це точно означає, що простір для маневру звужується.

Якщо людина змінила адресу і не повідомила ТЦК, система це побачить. Якщо вона виїхала за кордон і оформила там документи, це теж стане відомо. Якщо вона взагалі не фігурує в реєстрі «Оберіг» — її виявлять і поставлять на облік. Іншими словами, держава будує не просто реєстр, а систему тотального обліку чоловіків, яка максимально ускладнює будь-які спроби випасти з поля зору.

Паралельно з цим відбуваються й інші процеси, які посилюють тиск на військовозобов'язаних. Скорочуються бронювання та відстрочки, перевіряються списки заброньованих, звертається особлива увага на «підозрілі» шлюби з літніми людьми, над якими оформлюється опікунство (наскільки це законно і яка справа державі до шлюбів — також відкрите питання), тощо. Все це ознаки того, що в країні методично «закручуються гайки» в контексті служби в армії. Верифікація реєстрів — лише один, хоч і дуже важливий, елемент цієї ширшої кампанії.



Про що свідчать масштабні перевірки: війна далека від кінця

Найважливіший висновок, який випливає з цієї історії, лежить не в площині технічних деталей верифікації чи чогось в такому дусі. Він полягає в тому, що така масштабна перевірка мобілізаційного резерву може свідчити лише про одне: війна далека від закінчення, ніхто всерйоз не планує, що вона завершиться найближчим часом, і ніхто не вірить в успіх мирних переговорів. Принаймні влада — точно.

Якби в Києві справді розраховували на швидке підписання мирного договору найближчим часом чи бодай на припинення вогню, то навряд чи хтось став би витрачати чималі ресурси на тотальну верифікацію реєстрів, актуалізацію даних і побудову системи, яка запрацює лише за 3-4 місяці. Ці дії мають сенс лише в одному випадку: якщо держава готується воювати й надалі — принаймні протягом наступного 2027-го року, а то й довше.

Скоріше за все, саме тому проводяться максимальні перевірки військовозобов'язаних, саме тому хочуть дізнатися про реальний мобілізаційний резерв, саме тому скорочуються відстрочки і бронювання, перевіряються списки заброньованих, звертають увагу на схеми з фіктивними шлюбами та опікунством і багато чого ще. Все це — не окремі локальні кампанії, а частини однієї мозаїки. Держава хоче розуміти, скільки людей вона ще може відправити на фронт, і робить все, щоб цих людей знайти.

Для чоловіків призовного віку це, вочевидь, доволі песимістична новина. Вона означає, що мобілізація — в тому числі примусова — продовжиться, що скорочення бронювання і відстрочок також продовжиться. Що попереду не чекає нічого, окрім війни. І хоча формально ніхто не скасовував ані мирних переговорів, ані дипломатичних зусиль, практичні кроки держави свідчать про те, що вона продовжує готуватися до затяжної війни, а не до швидкого миру.



Підбиваючи підсумки, нова масштабна верифікація всіх даних по військовозобов'язаних чоловіках 17-60 років — це не просто чергова бюрократична процедура, а сигнал. Сигнал полягає в тому, що держава серйозно ставиться до питання мобілізаційного резерву і готова вкладати ресурси в те, щоб побачити реальну картину. Контроль явно стане сильнішим, а уникнути військової служби стане важче. І — головне! — це сигнал про те, що війна не закінчиться в якійсь найближчій перспективі.

Для України в цілому це досить похмура новина. Вона означає, що попереду як мінімум ще один рік війни, ще один рік мобілізації, ще один рік втрат, руйнувань, каліцтв і смертей. А для чоловіків призовного віку це нагадування про те, що держава пам'ятає про кожного з них, навіть якщо вони воліли б, щоб про них забули. І хоча мало хто говорить про це вголос, мабуть, всі розуміють, що масштабна верифікація даних — це лише початок. Далі буде.

Читай нас у