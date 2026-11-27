Украинских мужчин в возрасте от 17 до 60 лет ждут очередные испытания. Кабинет Министров принял постановление № 1466 от 25 ноября 2026 года, согласно которому поручил провести масштабную верификацию данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. То есть того самого реестра «Оберег», который в последние годы стал синонимом государственного учета каждого мужчины призывного возраста. Речь идет не о точечных проверках или выборочных кампаниях, а о тотальной сверке информации обо всех мужчинах указанной возрастной категории с данными Государственной миграционной службы и Единого государственного демографического реестра.

Формально цель этой верификации выглядит чисто технической: обеспечить целостность, полноту и достоверность регистрационных данных. Но за этой сложной бюрократической формулировкой скрывается гораздо больше — попытка государства наконец увидеть реальную картину того, сколько мужчин в Украине состоит на учете, где они живут, сколько из них выехали за границу и какой мобилизационный резерв остался в распоряжении.

Что именно будут проверять, как это повлияет на обычных украинцев-мужчин призывного возраста и о чём в целом свидетельствует такая масштабная кампания? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук разобрался в этом вопросе.

Что именно будут проверять и зачем

Согласно постановлению, Государственная миграционная служба в течение 30 календарных дней должна передать Министерству обороны актуальные данные обо всех мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет. Речь идет о довольно обширном перечне информации: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, реквизиты паспорта гражданина Украины, уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, пол, адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства, сведения о гражданстве и т. д.

Кроме того, Минобороны получит данные из Единого государственного демографического реестра: в частности, реквизиты загранпаспортов, информацию об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или возвращения в Украину, а также даже оцифрованные изображения лиц граждан. Формально такая сверхцентрализация и столь тотальный сбор данных уже являются законными в украинском государстве, однако у многих юристов, правоведов и простых граждан остаются серьезные вопросы относительно конфликта между законностью и легитимностью подобных практик.

Далее у Минобороны будет 30 календарных дней на сверку полученных сведений с тем, что уже содержится в реестре «Оберег». По завершении верификации министерство получит ещё 120 календарных дней на актуализацию данных — то есть на внесение изменений в реестр автоматизированным или неавтоматизированным (вручную) способом. Информация, не подлежащая внесению в базу, будет использоваться исключительно для проверки, после чего Минобороны обязано её уничтожить в установленном законом порядке. Впрочем, будет ли это сделано — вопрос открытый.

Зачем это делается? Ответов несколько, и они логически связаны между собой.

Во-первых, государство хочет автоматически собрать актуальную информацию о военнообязанных без их походов в ТЦК.

Во-вторых, государство по-прежнему полно решимости выявить тех, кто не стоит на учете или уклоняется от него. Таких людей в Украине может быть несколько миллионов.

В-третьих, будет предпринята попытка массово обновить контактные данные и «прописку» (регистрацию). Если человек официально сменил место жительства или получил новый паспорт, но не сообщил об этом в ТЦК, система сама внесет эти изменения.

В-четвертых, власти хотят увидеть, кто находится в Украине, а кто за границей, и таким образом наконец подсчитать реальный мобилизационный ресурс — то есть сделать то, ради чего, собственно, и затевается вся эта история.



Как это повлияет на украинских мужчин: жить станет сложнее

Для обычного мужчины призывного возраста (если он до сих пор не обновил данные) эта верификация означает прежде всего одно: «уклоняться» станет сложнее. Если раньше можно было надеяться, что ТЦК не располагает актуальными данными о месте жительства, номере телефона или изменениях в паспорте, то теперь эти пробелы, скорее всего, заполнит автоматическая сверка. Государство получит гораздо более полную картину о каждом военнообязанном: от налогового номера до оцифрованного лица.

Это, впрочем, не означает, что завтра всех, кто не обновил данные, автоматически сразу же найдут и отправят на фронт. Но это точно означает, что пространство для маневра сужается.

Если человек сменил адрес и не сообщил об этом ТЦК, система это зафиксирует. Если он выехал за границу и оформил там документы, об этом тоже станет известно. Если она вообще не фигурирует в реестре «Оберег» — её выявят и поставят на учёт. Другими словами, государство создаёт не просто реестр, а систему тотального учёта мужчин, которая максимально затрудняет любые попытки выпасть из поля зрения.

Параллельно с этим происходят и другие процессы, которые усиливают давление на военнообязанных. Сокращаются бронирования и отсрочки, проверяются списки забронированных, уделяется особое внимание «подозрительным» бракам с пожилыми людьми, над которыми оформляется опекунство (насколько это законно и какое дело государству до браков — также открытый вопрос) и т. д. Всё это признаки того, что в стране методично «закручивают гайки» в контексте службы в армии. Проверка реестров — лишь один, хотя и очень важный, элемент этой более широкой кампании.



О чём свидетельствуют масштабные проверки: война далека от конца

Самый важный вывод, который следует из этой истории, лежит не в плоскости технических деталей проверки или чего-то в этом духе. Он заключается в том, что такая масштабная проверка мобилизационного резерва может свидетельствовать лишь об одном: война далека от завершения, никто всерьёз не планирует, что она закончится в ближайшее время, и никто не верит в успех мирных переговоров. По крайней мере, власти — точно.

Если бы в Киеве действительно рассчитывали на скорейшее подписание мирного договора в ближайшее время или хотя бы на прекращение огня, то вряд ли кто-то стал бы тратить немалые ресурсы на тотальную верификацию реестров, актуализацию данных и построение системы, которая заработает лишь через 3–4 месяца. Эти действия имеют смысл только в одном случае: если государство готовится воевать и в дальнейшем — по крайней мере в течение следующего 2027 года, а то и дольше.

Скорее всего, именно поэтому проводятся максимально тщательные проверки военнообязанных, именно поэтому хотят узнать о реальном мобилизационном резерве, именно поэтому сокращаются отсрочки и бронирования, проверяются списки забронированных, обращают внимание на схемы с фиктивными браками и опекунством и многое другое. Всё это — не отдельные локальные кампании, а части одной мозаики. Государство хочет понимать, сколько людей оно ещё может отправить на фронт, и делает всё, чтобы этих людей найти.

Для мужчин призывного возраста это, очевидно, довольно пессимистичная новость. Она означает, что мобилизация — в том числе принудительная — продолжится, что сокращение отсрочек и бронирований также продолжится. Что впереди не ждет ничего, кроме войны. И хотя формально никто не отменял ни мирных переговоров, ни дипломатических усилий, практические шаги государства свидетельствуют о том, что оно продолжает готовиться к затяжной войне, а не к скорейшему миру.



Подводя итоги, можно сказать, что новая масштабная проверка всех данных о военнообязанных мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет — это не просто очередная бюрократическая процедура, а сигнал. Сигнал заключается в том, что государство серьезно относится к вопросу мобилизационного резерва и готово вкладывать ресурсы в то, чтобы увидеть реальную картину. Контроль явно станет более строгим, а уклониться от военной службы станет сложнее. И — главное! — это сигнал о том, что война не закончится в ближайшей перспективе.

Для Украины в целом это довольно мрачная новость. Она означает, что впереди как минимум ещё один год войны, ещё один год мобилизации, ещё один год потерь, разрушений, увечий и смертей. А для мужчин призывного возраста это напоминание о том, что государство помнит о каждом из них, даже если они предпочли бы, чтобы о них забыли. И хотя мало кто говорит об этом вслух, пожалуй, все понимают, что масштабная верификация данных — это лишь начало. Дальше будет.

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