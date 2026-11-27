Ukraińskich mężczyzn w wieku od 17 do 60 lat czekają kolejne wyzwania. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 1466 z dnia 25 listopada 2026 r., na mocy której zleciła przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę weryfikacji danych zawartych w Jednolitym Państwowym Rejestrze Poborowych, Osób Podlegających Obowiązkowi Służby Wojskowej oraz Rezerwistów. Chodzi o ten sam rejestr „Oberih”, który w ostatnich latach stał się synonimem państwowej ewidencji każdego mężczyzny w wieku poborowym. Nie chodzi tu o punktowe kontrole czy wybiórcze kampanie, lecz o całkowite zestawienie informacji o wszystkich mężczyznach z tej kategorii wiekowej z danymi Państwowej Służby Migracyjnej oraz Jednolitego Państwowego Rejestru Demograficznego.

Formalnie cel tej weryfikacji wydaje się czysto techniczny: zapewnienie spójności, kompletności i wiarygodności danych rejestrowych. Jednak za tym skomplikowanym biurokratycznym sformułowaniem kryje się znacznie więcej — próba państwa, by wreszcie uzyskać rzeczywisty obraz tego, ilu mężczyzn w Ukrainie jest zarejestrowanych, gdzie mieszkają, ilu z nich wyjechało za granicę i jaki rezerw mobilizacyjny pozostał do dyspozycji.

Co dokładnie będzie sprawdzane, jak wpłynie to na zwykłych Ukraińców w wieku poborowym i o czym ogólnie świadczy tak zakrojona na szeroką skalę kampania? Analityk polityczny UA.News Mykyta Trachuk przyjrzał się tej kwestii.

Co dokładnie będzie sprawdzane i po co

Zgodnie z rozporządzeniem Państwowa Służba Migracyjna ma w ciągu 30 dni kalendarzowych przekazać Ministerstwu Obrony aktualne dane dotyczące wszystkich mężczyzn w wieku od 17 do 60 lat. Chodzi o dość szeroki zakres informacji: numer rejestracyjny karty podatnika, dane paszportu obywatela Ukrainy, unikalny numer wpisu w Jednolitym Państwowym Rejestrze Demograficznym, nazwisko, imię i drugie imię, datę i miejsce urodzenia, płeć, adres zadeklarowanego lub zarejestrowanego miejsca zamieszkania, informacje o obywatelstwie itp.

Ponadto Ministerstwo Obrony otrzyma dane z Jednolitego Państwowego Rejestru Demograficznego: w szczególności dane paszportów zagranicznych, informacje o sporządzeniu dokumentów dotyczących wyjazdu za granicę w celu stałego zamieszkania lub powrotu na Ukrainę, a także nawet zdigitalizowane zdjęcia twarzy obywateli. Formalnie taka nadmierna centralizacja i tak totalne gromadzenie danych są już w państwie ukraińskim zgodne z prawem, jednak wielu prawników, jurystów i zwykłych obywateli nadal ma poważne wątpliwości co do konfliktu między legalnością a legitymizacją takich praktyk.

Następnie Ministerstwo Obrony będzie miało 30 dni kalendarzowych na porównanie otrzymanych informacji z danymi już zawartymi w rejestrze „Oberig”. Po zakończeniu weryfikacji ministerstwo będzie miało kolejne 120 dni kalendarzowych na aktualizację danych – czyli na wprowadzenie zmian do rejestru w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (ręcznie). Informacje, które nie podlegają wprowadzeniu do bazy, będą wykorzystywane wyłącznie do celów weryfikacji, po czym Ministerstwo Obrony jest zobowiązane do ich zniszczenia zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo. Jednak to, czy tak się stanie, pozostaje kwestią otwartą.

Po co to się robi? Odpowiedzi jest kilka i są one logicznie ze sobą powiązane.

Po pierwsze, państwo chce automatycznie zebrać aktualne informacje o osobach podlegających obowiązkowi wojskowemu bez konieczności ich wizyt w lokalnych komisjach rekrutacyjnych.

Po drugie, państwo nadal jest zdecydowane zidentyfikować osoby, które nie są zarejestrowane lub uchylają się od rejestracji. Takich osób w Ukrainie może być kilka milionów.

Po trzecie, podjęta zostanie próba masowej aktualizacji danych kontaktowych i „propisk” (rejestracji). Jeśli dana osoba oficjalnie zmieniła miejsce zamieszkania lub otrzymała nowy paszport, ale nie zgłosiła tego do TCC, system samoczynnie uwzględni te zmiany.

Po czwarte, władze chcą sprawdzić, kto przebywa na Ukrainie, a kto za granicą, i w ten sposób wreszcie oszacować rzeczywisty potencjał mobilizacyjny – czyli zrobić to, po co właściwie cała ta sprawa została zapoczątkowana.



Jak to wpłynie na ukraińskich mężczyzn: życie stanie się trudniejsze

Dla zwykłego mężczyzny w wieku poborowym (jeśli do tej pory nie zaktualizował danych) ta weryfikacja oznacza przede wszystkim jedno: „uniknięcie” będzie trudniejsze. Jeśli wcześniej można było liczyć na to, że TCC nie dysponuje aktualnymi danymi dotyczącymi miejsca zamieszkania, numeru telefonu czy zmian w paszporcie, to teraz te luki najprawdopodobniej wypełni automatyczne porównanie danych. Państwo uzyska znacznie pełniejszy obraz każdego podlegającego obowiązkowi wojskowemu: od numeru podatkowego po zdigitalizowaną twarz.

Nie oznacza to jednak, że już jutro wszyscy, którzy nie zaktualizowali danych, zostaną automatycznie natychmiast odnalezieni i wysłani na front. Oznacza to jednak z całą pewnością, że pole manewru się zawęża.

Jeśli dana osoba zmieniła adres i nie poinformowała o tym TCC, system to wykryje. Jeśli wyjechała za granicę i załatwiła tam dokumenty, to również wyjdzie to na jaw. Jeśli w ogóle nie figuruje w rejestrze „Oberig” — zostanie wykryta i wpisana do ewidencji. Innymi słowy, państwo buduje nie tylko rejestr, ale system totalnej ewidencji mężczyzn, który maksymalnie utrudnia wszelkie próby wymknięcia się z pola widzenia.

Równolegle zachodzą też inne procesy, które zwiększają presję na osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu. Skraca się okresy rezerwacji i odroczeń, sprawdzane są listy osób objętych rezerwacją, zwraca się szczególną uwagę na „podejrzane” małżeństwa z osobami w podeszłym wieku, nad którymi ustanawia się opiekę (na ile jest to zgodne z prawem i co państwo ma do małżeństw — to również kwestia otwarta) itp. Wszystko to wskazuje, że w kraju metodycznie „dokręca się śruby” w kontekście służby wojskowej. Weryfikacja rejestrów to tylko jeden, choć bardzo ważny, element tej szerszej kampanii.



O czym świadczą zakrojone na szeroką skalę kontrole: wojna jest daleka od zakończenia

Najważniejszy wniosek, jaki wynika z tej historii, nie dotyczy technicznych szczegółów weryfikacji ani niczego w tym rodzaju. Polega ona na tym, że tak zakrojona na szeroką skalę kontrola rezerwy mobilizacyjnej może świadczyć tylko o jednym: wojna jest daleka od zakończenia, nikt poważnie nie planuje, że zakończy się ona w najbliższym czasie, i nikt nie wierzy w sukces rozmów pokojowych. Przynajmniej władze – na pewno.

Gdyby w Kijowie rzeczywiście liczyli na szybkie podpisanie traktatu pokojowego w najbliższym czasie lub przynajmniej na zawieszenie ognia, to raczej nikt nie poświęciłby znacznych zasobów na całkowitą weryfikację rejestrów, aktualizację danych i budowę systemu, który zacznie działać dopiero za 3–4 miesiące. Działania te mają sens tylko w jednym przypadku: jeśli państwo przygotowuje się do dalszej wojny – przynajmniej przez cały nadchodzący rok 2027, a może nawet dłużej.

Najprawdopodobniej właśnie dlatego przeprowadza się tak szczegółowe kontrole osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, właśnie dlatego chcą poznać rzeczywisty rezerw mobilizacyjny, właśnie dlatego skraca się okresy odroczeń i rezerwacji, sprawdza listy zarezerwowanych osób, zwraca uwagę na schematy związane z fikcyjnymi małżeństwami i opieką oraz wiele innych kwestii. Wszystko to nie są oddzielne, lokalne kampanie, lecz elementy jednej mozaiki. Państwo chce wiedzieć, ilu ludzi może jeszcze wysłać na front, i robi wszystko, by tych ludzi znaleźć.

Dla mężczyzn w wieku poborowym jest to oczywiście dość pesymistyczna wiadomość. Oznacza to, że mobilizacja – w tym przymusowa – będzie trwała, a ograniczanie rezerwacji i odroczeń również będzie kontynuowane. Że przed nami nie czeka nic poza wojną. I choć formalnie nikt nie odwołał ani rozmów pokojowych, ani wysiłków dyplomatycznych, praktyczne działania państwa wskazują, że nadal przygotowuje się ono do długotrwałej wojny, a nie do szybkiego pokoju.



Podsumowując, nowa zakrojona na szeroką skalę weryfikacja wszystkich danych dotyczących mężczyzn w wieku 17–60 lat podlegających obowiązkowi wojskowemu to nie tylko kolejna biurokratyczna procedura, ale sygnał. Sygnał ten polega na tym, że państwo poważnie podchodzi do kwestii rezerwy mobilizacyjnej i jest gotowe zainwestować środki, aby uzyskać rzeczywisty obraz sytuacji. Kontrola z pewnością zostanie zaostrzona, a uniknięcie służby wojskowej stanie się trudniejsze. I – co najważniejsze! – jest to sygnał, że wojna nie zakończy się w najbliższej przyszłości.

Dla Ukrainy jako całości jest to dość ponura wiadomość. Oznacza to, że przed nami co najmniej kolejny rok wojny, kolejny rok mobilizacji, kolejny rok strat, zniszczeń, okaleczeń i ofiar śmiertelnych. A dla mężczyzn w wieku poborowym jest to przypomnienie, że państwo pamięta o każdym z nich, nawet jeśli woleliby, by o nich zapomniano. I choć mało kto mówi o tym głośno, prawdopodobnie wszyscy rozumieją, że zakrojona na szeroką skalę weryfikacja danych to dopiero początek. To jeszcze nie koniec.

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