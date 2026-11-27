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Під час санкціонованих обшуків у жителя Старокостянтинівської громади правоохоронці вилучили дві гладкоствольні мисливські рушниці, близько 500 набоїв, магазини до автомата та інші предмети.

Чоловік зберігав зброю та боєприпаси без відповідних дозволів.

Усе вилучене направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Розслідування триває.

Джерело: Поліція Хмельницької області.

Правоохоронці виявили великий арсенал зброї в середмісті Києва. Його облаштував правоохоронець у гаражі у Деснянському районі.

У січні Національна поліція провела по всій Україні спецоперацію, під час якої вилучила понад сотні одиниць вогнепальної зброї, гранат і гранатометів, а також 57 кг вибухівки. Підозри отримали 67 осіб.



Раніше на Сумщині під час оперативних заходів працівники ДБР виявили схрон боєприпасів, обладнаний військовими рф поблизу кордону. Там зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв.

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