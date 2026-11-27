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АТ «Ощадбанк» із 28 листопада призупиняє роботу у Краматорську Донецької області.

«На превеликий жаль, з 28.11.2026 АТ «Ощадбанк» призупиняє обслуговування клієнтів у Краматорську», - йдеться у повідомленні.

Про те, коли банк оновить свою діяльність у Краматорську не повідомляється.

Як повідомлялося, з 16 листопада 2026 року у Краматорську тимчасово призупиняли роботу всі відділення та банкомати Ощадбанку.

Про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада.

Ощадбанк попередив про можливі збої в роботі сервісів через обстріли РФ.

Додамо, що понад 5 тисяч українців закрили проблемні кредити, придбані у ПриватБанкую.

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