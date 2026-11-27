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На міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг – Зосін» на кордоні з Польщею завершили ремонтні роботи.

Оновили адміністративні будівлі, модульну інфраструктуру, дорожнє покриття, фасади, тротуари та інженерні мережі.

Для контрольних служб встановили додаткові модульні приміщення й санітарні блоки, а також облаштували навіси для поглибленого огляду транспорту.

Також оновили в’їзну стелу України та прилеглу територію. Модернізація має покращити умови роботи служб, підвищити безпеку та пришвидшити перетин кордону.

Джерело: Міністерство розвитку громад

На Волині призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею через загрозу російських безпілотників. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово перевели в укриття та припинили пропуск.

На Закарпатті розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску через українсько-румунський кордон «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Він став першим новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

У вівторок, 10 листопада, з 08:00 до 16:00 тимчасово обмежать рух транспортних засобів на в'їзд до Румунії через пункт пропуску «Солотвино - Сігету-Мармацієй».

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