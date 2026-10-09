На кордоні з Польщею тимчасово закрили пункт пропуску через загрозу дронів

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На Волині призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею через загрозу російських безпілотників. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово перевели в укриття та припинили пропуск.

Про наближення ворожих безпілотників до Волині раніше попереджали Повітряні сили. За даними моніторингових каналів, у напрямку українсько-польського кордону рухається група реактивних шахедів.

Моніторингові групи повідомляли про рух одного з реактивних безпілотників у напрямку пункту пропуску «Ягодин». Через загрозу повітряної атаки пропускні операції на пункті тимчасово зупинили, а людей перевели до укриттів.

Раніше один із безпілотників, за даними моніторингового каналу Falcon, упав у лісовій місцевості приблизно за 15 км від пункту пропуску. Автори повідомлення припустили, що дрон могли перехопити. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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