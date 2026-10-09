На границе с Польшей временно закрыли пункт пропуска из-за угрозы со стороны дронов

На Волыни приостановили работу пункта пропуска на границе с Польшей из-за угрозы со стороны российских беспилотников. Людей, находившихся на территории пункта, временно перевели в укрытие и приостановили пропуск.

О приближении вражеских беспилотников к Волыни ранее предупреждали Воздушные силы. По данным мониторинговых каналов, в направлении украинско-польской границы движется группа реактивных беспилотников.

Мониторинговые группы сообщали о движении одного из реактивных беспилотников в направлении пункта пропуска «Ягодин». Из-за угрозы воздушной атаки пропускные операции на пункте временно приостановили, а людей перевели в укрытия.

Ранее один из беспилотников, по данным мониторингового канала Falcon, упал в лесной местности примерно в 15 км от пункта пропуска. Авторы сообщения предположили, что дрон могли перехватить. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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