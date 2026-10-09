Польща завершила повітряну операцію після атаки рф на Україну — Interia

У Польщі завершилися дії військової авіації, розпочаті для захисту повітряного простору під час ударів Росії, держави-агресора, по цілях у західній частині України. Як повідомляє Interia, Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що порушень повітряного простору країни не зафіксували.

Попередження для прикордонних воєводств

Після 23:00 Урядовий центр безпеки Польщі надсилав SMS-попередження мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств через російську повітряну атаку в Україні. У повідомленнях зазначалося, що в польському повітряному просторі працює військова авіація.

Згодом центр також попередив про загрозу повітряного нападу та закликав людей знайти безпечне місце і виконувати вказівки служб. Перед опівніччю попередні сповіщення скасували, однак пізніше для тих самих регіонів знову надійшло повідомлення про роботу польської авіації. Перед 01:00 RCB повідомив, що повітряна атака в Україні завершилася, а на території Польщі загрози немає.

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Аеропорти відновили операції

Польська агенція аеронавігаційного обслуговування повідомила, що аеропорти Любліна та Ряшева тимчасово призупинили операції, аби забезпечити свободу дій військової авіації. Після опівночі обидва аеропорти відновили польотні операції.

Оперативне командування також повідомило, що наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи. Польські військові заявили, що надалі стежать за ситуацією в Україні та готові забезпечувати безпеку повітряного простору країни.

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