В Польше завершились действия военной авиации, начатые для защиты воздушного пространства во время ударов России, государства-агрессора, по целям в западной части Украины. Как сообщает Interia, Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило, что нарушений воздушного пространства страны не зафиксировали.

Предупреждения для приграничных воеводств

После 23:00 Правительственный центр безопасности Польши направлял SMS-предупреждения жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств из-за российской воздушной атаки в Украине. В сообщениях отмечалось, что в польском воздушном пространстве действует военная авиация.

Позднее центр также предупредил об угрозе воздушного нападения и призвал людей найти безопасное место и выполнять указания служб. Перед полуночью предыдущие оповещения отменили, однако позднее для тех же регионов вновь поступило сообщение о работе польской авиации. Перед 01:00 RCB сообщил, что воздушная атака в Украине завершилась, а на территории Польши угрозы нет.

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Аэропорты возобновили работу

Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило, что аэропорты Люблина и Жешува временно приостановили работу, чтобы обеспечить военной авиации свободу действий. После полуночи оба аэропорта возобновили полётные операции.

Оперативное командование также сообщило, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартному режиму работы. Польские военные заявили, что продолжают следить за ситуацией в Украине и готовы обеспечивать безопасность воздушного пространства страны.

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