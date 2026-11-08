Более 600 тысяч потребителей остались без света в Днепропетровской области из-за российских атак

В результате очередной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области остались без электроэнергии. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

По информации ДТЭК, ночью российские войска вновь массированно атаковали энергетическую инфраструктуру региона. В результате обстрелов повреждены важные энергетические объекты.

Без электроснабжения остались потребители в пяти районах области:

Днепровском;

Каменском;

Самаровском;

Павлоградском;

Синельниковском.

Также отключено электроснабжение части потребителей в самом Днепре. Всего без света остались более 600 тысяч абонентов.

Из-за масштабных отключений больницы и другие объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов.

В ДТЭК подчеркнули, что первоочередная задача энергетиков — восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения потребителей. В то же время восстановительные работы затрудняются из-за повторных российских атак.

Председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа призвал жителей, у которых есть электроэнергия, экономно её использовать.

По его словам, от ответственного потребления электроэнергии зависит стабильность работы энергосистемы.

Об этом сообщают глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и компания ДТЭК.

В ночь на 8 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину, применив управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

В результате атаки беспилотника на жилую застройку города пострадал один человек. Также зафиксированы повреждения частных домов и многоквартирных домов.

В результате очередной атаки российских войск на Одессу 7 ноября погиб один человек. Также зафиксированы повреждения городской инфраструктуры.

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