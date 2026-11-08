由于俄罗斯的袭击，第聂伯罗彼得罗夫斯克州有超过60万用户遭遇停电

由于俄罗斯再次对能源基础设施发动大规模袭击，第聂伯罗彼得罗夫斯克州超过60万用户断电。医院和关键基础设施已切换至发电机提供的备用电源。

据DTEK消息，昨晚俄军再次对该地区的能源基础设施发动了大规模袭击。炮击导致重要能源设施受损。

该州五个区的用户目前处于断电状态：

第聂伯罗区；

卡缅斯克区；

萨马罗夫区；

帕夫洛格拉德区；

西涅尔尼科夫区。

此外，第聂伯市部分用户也遭遇停电。总计有超过60万用户陷入断电状态。

由于大范围停电，医院和其他关键基础设施正转为使用发电机供电。

DTEK强调，电力部门的首要任务是恢复关键基础设施的供电。

专家们正在努力为用户恢复供电。与此同时，由于俄罗斯的反复袭击，抢修工作变得更加困难。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局主席亚历山大·甘扎呼吁仍有电力供应的居民节约用电。

他表示，电力系统的稳定运行取决于民众是否负责任地用电。

这一消息由第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政管理局局长亚历山大·甘扎和DTEK公司共同发布。

11月8日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模空袭，使用了制导航空导弹和攻击型无人机。

由于无人机袭击了该市的居民区，造成一人受伤。此外，还记录到私人住宅和多户住宅楼受损的情况。

11月7日，俄军再次袭击敖德萨，造成1人死亡。此外，城市基础设施也遭到破坏。

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