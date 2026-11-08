Ponad 600 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu w obwodzie dniepropetrowskim z powodu rosyjskich ataków

W wyniku kolejnego zmasowanego ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną ponad 600 tysięcy odbiorców w obwodzie dniepropetrowskim pozostało bez prądu. Szpitale i obiekty infrastruktury krytycznej przechodzą na zasilanie awaryjne z generatorów.

Według informacji DTEK, w nocy rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły masowany atak na infrastrukturę energetyczną regionu. W wyniku ostrzału uszkodzono ważne obiekty energetyczne.

Bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu rejonach obwodu:

Dnieprowskim;

Kamiańskim;

Samarowskim;

Pawłogradzkim;

Synełnikowskim.

Ponadto odcięto zasilanie części odbiorców w samym Dnieprze. Łącznie bez prądu pozostało ponad 600 tysięcy abonentów.

Z powodu zakrojonych na szeroką skalę przerw w dostawach prądu szpitale i inne obiekty infrastruktury krytycznej przechodzą na zasilanie z generatorów.

W DTEK podkreślono, że priorytetowym zadaniem energetyków jest przywrócenie dostaw energii elektrycznej do obiektów infrastruktury krytycznej.

Specjaliści już pracują nad przywróceniem prądu odbiorcom. Jednocześnie prace naprawcze są utrudnione z powodu kolejnych rosyjskich ataków.

Przewodniczący Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha wezwał mieszkańców, którzy mają dostęp do energii elektrycznej, do oszczędnego jej zużycia.

Jak powiedział, od odpowiedzialnego zużycia energii elektrycznej zależy stabilność pracy systemu energetycznego.

Informację tę przekazali przewodniczący Dnipropetrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleksandr Hanża oraz firma DTEK.

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak powietrzny na Ukrainę, wykorzystując kierowane pociski lotnicze i drony bojowe.

W wyniku ataku drona na zabudowę mieszkaniową miasta jedna osoba odniosła obrażenia. Odnotowano również uszkodzenia domów prywatnych i budynków wielorodzinnych.

W wyniku kolejnego ataku rosyjskich sił zbrojnych na Odessę 7 listopada zginęła jedna osoba. Odnotowano również uszkodzenia infrastruktury miejskiej.

Czytaj nas na