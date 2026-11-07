Російський удар по Одесі забрав життя людини

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Унаслідок чергової атаки російських військ на Одесу 7 листопада загинула одна людина. Також зафіксовано пошкодження міської інфраструктури.

У відомстві підтвердили, що внаслідок чергової атаки ворога постраждала міська інфраструктура.

«Ворог знову атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні МВА.

Інших подробиць щодо місця удару, характеру пошкоджень та обставин загибелі людини міська адміністрація поки не оприлюднила.

Упродовж дня російські війська також завдавали ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. За інформацією начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, на півночі регіону російський ударний безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Будівля зазнала значних руйнувань. Крім того, загорілася надвірна споруда.

В Одесі під час однієї з попередніх атак пошкоджень зазнала господарська будівля. Там виникла пожежа.

На той момент інформації про постраждалих не надходило. На місцях працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілу. Про це повідомляв начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

О 16:24 начальник Одеської міської військової адміністрації також інформував про пожежу в господарській споруді та зазначав, що внаслідок тієї атаки постраждалих не було.

Джерело: Одеська МВА

Нагадаємо, російські війська атакували Одесу вдень 7 листопада та пошкодили житловий будинок.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Російські окупаційні війська протягом дня 6 листопада понад 50 разів атакували Дніпропетровську область із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб, охопивши шість районів регіону.

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