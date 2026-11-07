Rosyjski atak na Odessę spowodował śmierć jednej osoby

W wyniku kolejnego ataku rosyjskich wojsk na Odessę 7 listopada zginęła jedna osoba. Odnotowano również zniszczenia infrastruktury miejskiej.

W resortcie potwierdzono, że w wyniku kolejnego ataku wroga ucierpiała infrastruktura miejska.

„Wróg ponownie zaatakował Odessę. Ucierpiała infrastruktura. Niestety, jedna osoba zginęła. Składamy kondolencje rodzinie i bliskim” – czytamy w komunikacie władz miejskich.

Administracja miejska nie podała na razie żadnych innych szczegółów dotyczących miejsca uderzenia, charakteru zniszczeń ani okoliczności śmierci tej osoby.

W ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadzały również ataki na infrastrukturę cywilną w obwodzie odeskim. Według informacji szefa Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Olega Kipera, na północy regionu rosyjski dron bojowy uderzył w prywatny dom mieszkalny. Budynek uległ znacznym zniszczeniom. Ponadto zapaliła się przybudówka.

W Odessie podczas jednego z poprzednich ataków uszkodzeniu uległ budynek gospodarczy. Wybuchł tam pożar.

W tym momencie nie napływały informacje o ofiarach. Na miejscu działały odpowiednie służby, które likwidowały skutki ostrzału. Poinformował o tym szef Odeskiej Administracji Wojskowej Oleg Kiper.

O godz. 16:24 szef Odesskiej Miejskiej Administracji Wojskowej poinformował również o pożarze w budynku gospodarczym i zaznaczył, że w wyniku tego ataku nikt nie ucierpiał.

Źródło: Odeska Miejska Administracja Wojskowa

Przypomnijmy, że rosyjskie wojska zaatakowały Odessę w ciągu dnia 7 listopada i uszkodziły budynek mieszkalny.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzeliwano z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W ciągu dnia 6 listopada rosyjskie siły okupacyjne ponad 50 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze, obejmując atakami sześć rejonów regionu.

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