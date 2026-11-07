В результате очередной атаки российских войск на Одессу 7 ноября погиб один человек. Также зафиксированы повреждения городской инфраструктуры.

В ведомстве подтвердили, что в результате очередной атаки врага пострадала городская инфраструктура.

«Враг вновь атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, один человек погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении МВА.

Других подробностей о месте удара, характере повреждений и обстоятельствах гибели человека городская администрация пока не обнародовала.

В течение дня российские войска также наносили удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, на севере региона российский ударный беспилотник попал в частный жилой дом. Здание подверглось значительным разрушениям. Кроме того, загорелась приусадебная постройка.

В Одессе во время одной из предыдущих атак повреждения получило хозяйственное здание. Там возник пожар.

На тот момент информации о пострадавших не поступало. На местах работали соответствующие службы, которые ликвидировали последствия обстрела. Об этом сообщал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В 16:24 начальник Одесской городской военной администрации также сообщил о пожаре в хозяйственной постройке и отметил, что в результате той атаки пострадавших не было.

Источник: Одесская МВА

Напомним, российские войска атаковали Одессу днем 7 ноября и повредили жилой дом.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

Российские оккупационные войска в течение дня 6 ноября более 50 раз атаковали Днепропетровскую область с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб, охватив шесть районов региона.

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