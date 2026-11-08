За сутки ВСУ уничтожили ещё 2290 оккупантов и четыре средства ПВО

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину — с 24 февраля 2022 года по 8 ноября 2026 года — составляют около 1 606 400 человек.

Только за последние сутки российская армия потеряла ещё 2 290 военнослужащих.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 ноября общие потери российских войск в военной технике составляют:

танки — 12 458 единиц (+2 за сутки);

боевые бронированные машины — 25 668 (+14);

артиллерийские системы — 52 044 (+44);

реактивные системы залпового огня — 2257 ;

средства противовоздушной обороны — 1751 (+4);

самолеты — 452 ;

вертолёты — 356 ;

наземные робототехнические комплексы — 3099 (+6);

беспилотники оперативно-тактического уровня — 600 177 (+1337);

крылатые ракеты — 5196 (+4);

корабли и катера — 35 ;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 171 850 (+461);

специальная техника — 4888 (+7).

В Генеральном штабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооружённых сил Украины, опубликованные в Facebook.

С начала суток 7 ноября российские войска нанесли ракетный и 47 авиационных ударов, сбросив 152 управляемые авиабомбы. Также оккупанты применили 5405 дронов-камикадзе и осуществили 1897 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

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