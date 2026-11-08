За сутки ВСУ уничтожили ещё 2290 оккупантов и четыре средства ПВО
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину — с 24 февраля 2022 года по 8 ноября 2026 года — составляют около 1 606 400 человек.
Только за последние сутки российская армия потеряла ещё 2 290 военнослужащих.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 ноября общие потери российских войск в военной технике составляют:
- танки — 12 458 единиц (+2 за сутки);
- боевые бронированные машины — 25 668 (+14);
- артиллерийские системы — 52 044 (+44);
- реактивные системы залпового огня — 2257;
- средства противовоздушной обороны — 1751 (+4);
- самолеты — 452;
- вертолёты — 356;
- наземные робототехнические комплексы — 3099 (+6);
- беспилотники оперативно-тактического уровня — 600 177 (+1337);
- крылатые ракеты — 5196 (+4);
- корабли и катера — 35;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 171 850 (+461);
- специальная техника — 4888 (+7).
В Генеральном штабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.
Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооружённых сил Украины, опубликованные в Facebook.
С начала суток 7 ноября российские войска нанесли ракетный и 47 авиационных ударов, сбросив 152 управляемые авиабомбы. Также оккупанты применили 5405 дронов-камикадзе и осуществили 1897 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
Напомним, Россия потеряла пять дивизий в ходе боев за Крынки.
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