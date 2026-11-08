На Волыни обломки российских дронов вызвали пожар на агропредприятии

В результате ночной атаки российских беспилотников на Волынскую область в Луцком районе возник пожар на территории агропредприятия. В настоящее время возгорание локализовано, информации о погибших и пострадавших нет.

По словам главы ОГА, прошлой ночью российские войска направили на Волынь несколько реактивных беспилотников типа Shahed.

«Прошлой ночью враг направил на Волынь несколько беспилотников типа Shahed (реактивных). В результате действий сил противовоздушной обороны обломки сбитых вражеских дронов упали на территорию одного из агропредприятий в Луцком районе. Там возник пожар в офисном помещении. В настоящее время он локализован», — сообщил Романюк.

По информации чиновника, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

Также силы тактической авиации уничтожили российский беспилотник на территории Камень-Каширского района.

Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк в Telegram.

В Одессе утром 8 ноября российские войска повторно нанесли удар по складу продовольственных продуктов, который ранее уже подвергался атаке. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

В Донецкой области в результате российских обстрелов 7 ноября погибли пять мирных жителей. Трое человек стали жертвами атак в Краматорске, еще двое погибли в Беленском и Дружковке.

В ночь на 8 ноября российский беспилотник атаковал объект критической инфраструктуры в Харьковской области. В результате удара около 250 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

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