Российские предприятия закупают пулемётные турели для защиты от украинских дронов

Крупные предприятия России начали самостоятельно усиливать противовоздушную оборону на фоне атак украинских беспилотников.

Некоторые компании уже объявили тендеры на закупку пулеметных турелей.

В частности, аэропорт Сургута планирует приобрести установку с двумя спаренными пулеметами, тепловизором и дистанционным управлением за 909 тысяч рублей.

Порт Усть-Луга ищет поставщика трёх турелей стоимостью 8,9 млн рублей. Также установки закупают энергетические предприятия, в частности «Колымаэнерго» и структуры «Росатома».

Еще в мае 2026 года российским предприятиям разрешили приобретать вооружение для защиты от беспилотников. Среди доступных средств — системы РЭБ, дроны-перехватчики, пулеметные установки и артиллерия.

Кроме того, указ Путина предусматривает возможность передачи объектов критической инфраструктуры под государственное управление, если их владельцы не обеспечили надлежащую защиту от атак.

Источник: Сибирь.Реалии

Видео: В Краснодарском крае под удар попал Афипский НПЗ.

Напомним, в ночь на 3 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнафта-ЯНОС» в российском Ярославле. После атаки на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.

До этого дроны атаковали российский НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области.

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