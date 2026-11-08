Duże przedsiębiorstwa w Rosji zaczęły samodzielnie wzmacniać obronę przeciwlotniczą w obliczu ataków ukraińskich dronów.

Niektóre firmy ogłosiły już przetargi na zakup wieżyczek z karabinami maszynowymi.

W szczególności lotnisko w Surgucie planuje zakup zestawu z dwoma sparowanymi karabinami maszynowymi, kamerą termowizyjną i zdalnym sterowaniem za 909 tysięcy rubli.

Port Ust-Luga poszukuje dostawcy trzech wieżyczek o wartości 8,9 mln rubli. Urządzenia te kupują również przedsiębiorstwa energetyczne, w szczególności „Kolimaenergo” oraz podmioty należące do „Rosatomu”.

Już w maju 2026 roku rosyjskim przedsiębiorstwom zezwolono na zakup uzbrojenia do ochrony przed dronami. Wśród dostępnych środków znajdują się systemy przeciwradiowe, drony przechwytujące, stanowiska karabinów maszynowych oraz artyleria.

Ponadto dekret Putina przewiduje możliwość przekazania obiektów infrastruktury krytycznej pod zarząd państwowy, jeśli ich właściciele nie zapewnili odpowiedniej ochrony przed atakami.

Źródło: Syberia.Realii

Wideo: W obwodzie krasnodarskim atakowi padła rafineria w Afipie.

Przypomnijmy, że w nocy z 2 na 3 listopada drony przeprowadziły atak na rafinerię „Slavnafta-YANOS” w rosyjskim Jarosławiu. Po ataku na terenie strefy przemysłowej wybuchł pożar.

Wcześniej drony zaatakowały rosyjską rafinerię Lukoil w obwodzie niżnogrodzkim.

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